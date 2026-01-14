Бюджет фильма «Чебурашка 2» превысил 1,49 миллиарда рублей
Бюджет российского фильма «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко составил почти 1,5 миллиарда рублей. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Картина вышла в прокат 1 января и установила рекорд по кассовым сборам в период новогодних каникул. В первый день фильм посмотрели более 878 тысяч зрителей. По состоянию на вечер 14 января сборы «Чебурашки 2» превысили 5,1 миллиардов рублей, а общее число зрителей достигло более 2,7 миллионов человек.
В тот же период в прокат вышли еще два крупных релиза — «Простоквашино» и «Буратино». По данным на 14 января, кассовые сборы каждого из этих фильмов составили около 2,1 миллиарда рублей. При этом бюджет «Буратино» оценивался в 1,3 миллиарда рублей.
Первая часть «Чебурашки» вышла на экраны 1 января 2023 года и стала самым кассовым фильмом в истории российского проката. Ее сборы превысили 6,7 миллиардов рублей при бюджете более 849 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
