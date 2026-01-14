Бюджет фильма «Чебурашка 2» превысил 1,49 миллиарда рублей

В тот же период в прокат вышли еще два крупных релиза — «Простоквашино» и «Буратино». По данным на 14 января, кассовые сборы каждого из этих фильмов составили около 2,1 миллиарда рублей. При этом бюджет «Буратино» оценивался в 1,3 миллиарда рублей.

Первая часть «Чебурашки» вышла на экраны 1 января 2023 года и стала самым кассовым фильмом в истории российского проката. Ее сборы превысили 6,7 миллиардов рублей при бюджете более 849 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

