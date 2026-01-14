Intel зарегистрировала товарный знак в России

Американская корпорация Intel, ранее объявившая о приостановке деятельности в России, зарегистрировала в стране товарный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Согласно опубликованным документам, заявка на регистрацию была подана в ноябре 2025 года, а патентное ведомство приняло положительное решение. Срок действия зарегистрированного товарного знака установлен до 2035 года.

Регистрация позволяет компании осуществлять в России производство и продажу широкого круга электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры и сопутствующую продукцию.

Intel объявила о приостановке своей деятельности на российском рынке в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
