Intel зарегистрировала товарный знак в России

Американская корпорация Intel, ранее объявившая о приостановке деятельности в России, зарегистрировала в стране товарный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Согласно опубликованным документам, заявка на регистрацию была подана в ноябре 2025 года, а патентное ведомство приняло положительное решение. Срок действия зарегистрированного товарного знака установлен до 2035 года.