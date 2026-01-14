Тело предполагаемого экс-главы «Уралкалия» обнаружили у побережья Кипра
На Кипре обнаружено тело, которое, по предварительным данным, может принадлежать бывшему главе компании «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру. Об этом сообщают издания «Фонтанка» и Protagon со ссылкой на источники. Кипрское издание Philenews уточняет, что следственные органы ожидают окончательного подтверждения личности погибшего.
По данным Philenews, тело было найдено на труднодоступном участке побережья в районе британской военной базы «Суверен» между городами Писури и Авдиму. Поисковые мероприятия сосредоточились на скалах мыса Аспро после того, как в этом районе был зафиксирован сигнал мобильного телефона Баумгертнера. Предварительные данные указывают на сильную степень разложения останков.
В полиции Лимасола сообщили, что пока не могут подтвердить, что найденное тело принадлежит именно Баумгертнеру. В ведомстве пояснили, что для установления личности требуется проведение ДНК-экспертизы, поскольку состояние тела не позволяет сделать выводы без лабораторного анализа.
Баумгертнер числился пропавшим без вести с 7 января, передает «Радиоточка НСН».
