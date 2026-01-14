Росстат оценил рост цен в начале года после повышения НДС
Потребительские цены в России за период с 1 по 12 января 2026 года выросли на 1,26%, следует из оценки Росстата. Таким образом, инфляция в первые дни года уже превысила показатель за весь январь прошлого года, когда рост цен составил 1,23%.
Для сравнения, в предыдущий отчетный период — с 16 по 22 декабря 2025 года — цены увеличились на 0,2%, а в ноябре 2025 года месячная инфляция составляла 0,42%. В Минэкономразвития связали ускорение роста цен в начале года с повышением базовой ставки НДС с 1 января 2026 года с 20 до 22%.
Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте плодоовощной продукции, где цены увеличились на 7,9%. Сильнее всего подорожали огурцы — на 21,3% и помидоры — на 13,6%. Также выросли цены на картофель, капусту и морковь. Среди продовольственных товаров выделяется рост стоимости водки на 4,2% — минимальная цена бутылки 0,5 литра с января составляет 409 рублей, что на 60 рублей выше прежнего уровня.
В сегменте непродовольственных товаров инфляция за 1-12 января достигла 0,74%, в том числе легковые автомобили подорожали на 1,4%. В сфере услуг рост цен составил 1,81%, при этом заметнее всего подорожали услуги гостиниц и санаториев. В Банке России ранее отмечали, что повышение НДС ускоряет инфляцию в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем может сдерживать рост цен за счет балансировки федерального бюджета. При этом льготные ставки НДС, включая нулевую и 10%, сохраняются и продолжают действовать примерно для трети потребительской корзины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Intel зарегистрировала товарный знак в России
- Росстат оценил рост цен в начале года после повышения НДС
- NBC оценил стоимость покупки Гренландии для США
- В Словакии выступили против идеи общеевропейской армии
- Тело предполагаемого экс-главы «Уралкалия» обнаружили у побережья Кипра
- Бунт против ТЦК: К чему приведет усиление мобилизации на Украине
- Детский сад пострадал при отражении атаки БПЛА под Ростовом
- «Минус дворник»: В Госдуме предупредили об обратном эффекте жалоб на уборку снега
- От устаревшего ПО до видеокамер: Названы главные уязвимости IT-систем
- Бюджет фильма «Чебурашка 2» превысил 1,49 миллиарда рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru