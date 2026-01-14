Росстат оценил рост цен в начале года после повышения НДС

Потребительские цены в России за период с 1 по 12 января 2026 года выросли на 1,26%, следует из оценки Росстата. Таким образом, инфляция в первые дни года уже превысила показатель за весь январь прошлого года, когда рост цен составил 1,23%.

Для сравнения, в предыдущий отчетный период — с 16 по 22 декабря 2025 года — цены увеличились на 0,2%, а в ноябре 2025 года месячная инфляция составляла 0,42%. В Минэкономразвития связали ускорение роста цен в начале года с повышением базовой ставки НДС с 1 января 2026 года с 20 до 22%.