Детский сад пострадал при отражении атаки БПЛА под Ростовом

В Ростовской области были уничтожены беспилотники, после чего в Азовском районе оказалось повреждено здание детского сада. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны сбили после 14:00 мск в Азовском районе и над Ростовом-на-Дону. В селе Стефанодар взрывной волной выбило окно в детском саду «Колокольчик». В момент происшествия в учреждении находились восемь детей. Никто из них и сотрудников детского сада не пострадал, после случившегося родители забрали детей домой.

В Ростовской области при атаке ВСУ пострадали четыре человека

Губернатор также напомнил, что в ночь на 14 января регион подвергся массированной атаке беспилотников. Под удар попали Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск, а также Боковский, Кашарский, Миллеровский, Мясниковский, Милютинский, Каменский и Усть-Донецкий районы области.

В результате ночной атаки пострадали четыре человека, включая ребенка. Один мужчина погиб, его тело обнаружили в квартире в микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону, где после атаки беспилотников загорелись жилые дома. В микрорайоне был введен режим чрезвычайной ситуации, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
