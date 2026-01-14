Детский сад пострадал при отражении атаки БПЛА под Ростовом

В Ростовской области были уничтожены беспилотники, после чего в Азовском районе оказалось повреждено здание детского сада. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны сбили после 14:00 мск в Азовском районе и над Ростовом-на-Дону. В селе Стефанодар взрывной волной выбило окно в детском саду «Колокольчик». В момент происшествия в учреждении находились восемь детей. Никто из них и сотрудников детского сада не пострадал, после случившегося родители забрали детей домой.