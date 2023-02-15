Еврокомиссия предлагает ввести запрет на поставку в РФ компонентов для электроники
Еврокомиссия предлагает ввести запрет на экспорт в Россию компонентов для электроники, составных частей реактивных двигателей, различных запчастей и транспортных средств, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Страсбурге, сообщает «Интерфакс».
«Мы предлагаем ввести экспортный контроль в отношении 47 компонентов для электроники, которые можно использовать в российских системах вооружения, включая дроны, ракеты и вертолеты», - подчеркнула фон дер Ляйен.
Она также предложила усилить экспортный контроль за поставками редкоземельных материалов, а также товаров для строительного сектора.
Председатель Еврокомиссии также отметила, что Евросоюз впервые вводит санкции против нероссийских структур в связи с тем, что они имеют отношение к поставкам в Россию товаров двойного назначения. По её словам, речь идет о семи иранских компаниях.
Кроме того, фон дер Ляйен предупредила, что ЕС будет следить за попытками российских предпринимателей прятать или продавать активы с целью избежать санкций. Она также добавила, что Брюссель работает с государствами ЕС, странами-партнерами блока и другими силами, чтобы не допустить обхода антироссийских санкций.
Ранее, как сообщала НСН, в ЕС создадут орган по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.
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