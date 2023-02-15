Еврокомиссия предлагает ввести запрет на поставку в РФ компонентов для электроники

Она также предложила усилить экспортный контроль за поставками редкоземельных материалов, а также товаров для строительного сектора.

Председатель Еврокомиссии также отметила, что Евросоюз впервые вводит санкции против нероссийских структур в связи с тем, что они имеют отношение к поставкам в Россию товаров двойного назначения. По её словам, речь идет о семи иранских компаниях.

Кроме того, фон дер Ляйен предупредила, что ЕС будет следить за попытками российских предпринимателей прятать или продавать активы с целью избежать санкций. Она также добавила, что Брюссель работает с государствами ЕС, странами-партнерами блока и другими силами, чтобы не допустить обхода антироссийских санкций.

Ранее, как сообщала НСН, в ЕС создадут орган по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

