В ЕС создадут орган по использованию замороженных российских активов в интересах Украины
Представители стран Евросоюза утвердили в Брюсселе создание специальной рабочей группы по использованию замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом сообщило представительство Швеции, которое сейчас председательствует в ЕС, передает агентство «Прайм».
Как отмечается, новый орган займется изучением местонахождения российских активов и их стоимости, а также всесторонне проанализирюет возможности по их использованию, включая юридический, финансовый, экономический и политический аспект. Ожидается, что группу возглавит Швеция.
«Россия должна заплатить за восстановление Украины. В то же время эта задача ставит сложные вопросы, это должно быть сделано в соответствии с законами ЕС и международным правом, в настоящее время прямого механизма нет», — заявил глава шведского правительства Ульф Кристерссон.
Ранее, как сообщала НСН, глава Еврокомиссии назвала главной целью ЕС конфискацию активов РФ.
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