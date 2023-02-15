Медведев заявил, что глава ЕК при подсчете убытков РФ от санкций «увидела не тот орган»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что глава Еврокомиссии, бывшей профессией которой была гинекология, Урсула фон дер Ляйен разглядела не тот орган во время подсчета убытков России от западных санкций.
По мнению Медведева, глава ЕК совсем не разбирается в экономике и «привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты». Он отмечает, что фон дер Ляйен озвучивает убытки от нового пакета санкций для России, но якобы не считает потери своих компаний.
«Увы, тут не действует правило мedice, cura te ipsum! (врач, исцелися сам). Глупость и некомпетентность не лечатся», - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия предлагает новый пакет санкций в отношении России на 11 миллиардов евро. По ее словам, он касается новых торговых ограничений, а также расширит ограничения на запрет экспорта в Россию технологий.
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