Еврокомиссия предложила конфисковать активы за нарушение санкций против России

Еврокомиссия предложила рассматривать нарушение антироссийских санкций как преступление. Об этом говорится в распространённом в среду заявлении ЕК, сообщает ТАСС.

Помимо этого в Брюсселе считают, что необходимо проводить конфискацию имущества лиц или организаций за нарушение и обход санкций Евросоюза.

«Сегодняшние предложения направлены на обеспечение того, чтобы активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могли быть эффективно конфискованы в будущем», - говорится в документе.

Дошли до предела: На Западе обсуждают конфискацию резервов РФ и дефолт

Как отмечается, мера облегчит расследование, преследование и наказание за такие нарушения во всех государствах-членах ЕС.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах сократить потребление энергии в Евросоюзе с целью сократить зависимость от российский энергоресурсов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕССанкции Против РоссииКонфискацияЕврокомиссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры