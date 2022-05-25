Еврокомиссия предложила конфисковать активы за нарушение санкций против России

Еврокомиссия предложила рассматривать нарушение антироссийских санкций как преступление. Об этом говорится в распространённом в среду заявлении ЕК, сообщает ТАСС.

Помимо этого в Брюсселе считают, что необходимо проводить конфискацию имущества лиц или организаций за нарушение и обход санкций Евросоюза.

«Сегодняшние предложения направлены на обеспечение того, чтобы активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могли быть эффективно конфискованы в будущем», - говорится в документе.