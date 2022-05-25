Еврокомиссия предложила конфисковать активы за нарушение санкций против России
Еврокомиссия предложила рассматривать нарушение антироссийских санкций как преступление. Об этом говорится в распространённом в среду заявлении ЕК, сообщает ТАСС.
Помимо этого в Брюсселе считают, что необходимо проводить конфискацию имущества лиц или организаций за нарушение и обход санкций Евросоюза.
«Сегодняшние предложения направлены на обеспечение того, чтобы активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могли быть эффективно конфискованы в будущем», - говорится в документе.
Как отмечается, мера облегчит расследование, преследование и наказание за такие нарушения во всех государствах-членах ЕС.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах сократить потребление энергии в Евросоюзе с целью сократить зависимость от российский энергоресурсов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Суд признал законным заочный арест Невзорова
- В РФ заявили о готовности предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов
- «Знаешь ли ты!» Певица МакSим выступит на финале Кубка России по футболу
- США готовы отправить в Киев спецназ
- Суд закрыл дело в отношении полуголой девушки, позировавшей у Соборной мечети
- ЦБ РФ намерен договориться ещё с двумя странами о приёме карт «Мир»
- Еврокомиссия предложила конфисковать активы за нарушение санкций против России
- Путин упростил выдачу гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей
- Госдума и Совфед отменили возрастной предел для заключения первого контракта с ВС РФ
- Матвиенко призвала избежать «охоты на ведьм» в отношении артистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru