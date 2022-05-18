В ЕС решили сократить энергопотребление

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в среду о планах сократить потребление энергии в Евросоюзе с целью сократить зависимость от российский энергоресурсов, передаёт ТАСС.

Об этом она объявила, представляя доработанный план Еврокомиссии по отказу к 2027 году от энергоресурсов, поставляемых из России.

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«Энергосбережение — это простейший способ преодолеть энергетический кризис», — отметила глава Еврокомиссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Европы намереваются отказаться от российских энергоносителей, игнорируя урон своей экономике.

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ФОТО: РИА Новости
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