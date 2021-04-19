Еврокомиссия поддержала решение Чехии по высылке российских дипломатов
Еврокомиссия солидарна с Чехией по вопросу высылки российских дипломатов из страны. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью поддерживает позицию Чехии. Он отметил серьезность обвинений, выдвинутых в Праге, которые в настоящий момент обсуждаются главами МИД ЕС на видеоконференции.
Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии, которые, как считает чешская сторона, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ». Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Также глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что «Росатом» будет исключен из числа участников тендера на строительство чешской АЭС «Дукованы».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически отвергает выводы чешской стороны о якобы причастности России к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице. Как отмечает RT, представитель Кремля назвал эти утверждения «провокационными и недружественными».
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