Еврокомиссия поддержала решение Чехии по высылке российских дипломатов

Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии, которые, как считает чешская сторона, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ». Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Также глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что «Росатом» будет исключен из числа участников тендера на строительство чешской АЭС «Дукованы».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически отвергает выводы чешской стороны о якобы причастности России к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице. Как отмечает RT, представитель Кремля назвал эти утверждения «провокационными и недружественными».

