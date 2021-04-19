Росатом исключат из числа участников тендера на достройку АЭС в Чехии

Росатом будет исключен из числа участников тендера на строительство чешской АЭС «Дукованы», заявил глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

«Не могу себе представить, чтобы после последних событий Росатому было предложено участвовать в процессе проверки на безопасность», — отметил Гавличек в интервью газете «Право». Глава Минпромторга добавил, что другие участники не смогут участвовать в тендере при сотрудничестве с Росатомом как с субпоставщиком.

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 17 апреля рассказал, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил о высылке 18 российских дипломатов.

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ФОТО: РИА Новости
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