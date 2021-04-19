Росатом исключат из числа участников тендера на достройку АЭС в Чехии

Росатом будет исключен из числа участников тендера на строительство чешской АЭС «Дукованы», заявил глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

«Не могу себе представить, чтобы после последних событий Росатому было предложено участвовать в процессе проверки на безопасность», — отметил Гавличек в интервью газете «Право». Глава Минпромторга добавил, что другие участники не смогут участвовать в тендере при сотрудничестве с Росатомом как с субпоставщиком.