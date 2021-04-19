МИД РФ ответил на заявления Праги о Петрове и Боширове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запад, в попытке отвлечь от своих внутренних проблем, пускает в дело любые фейки, сообщает РИА Новости.

По её словам, западные партнёры специально нагнетают ощущение тревоги, а россияне Александр Петров и Руслан Боширов являются их «любимой парой».

«Петров и Боширов - это, видимо, козырь беспроигрышный... два джокера. В ход идет все - любые мифы, любые фейки, лишь бы отвлечь от ситуации внутри», - подчеркнула Захарова.

Ранее чешская полиция, в связи с расследованием «обстоятельств серьёзного преступления», объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, ообщает RT. Великобритания считает россиян причастными к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.