Еврокомиссия одобрила отмену упрощённого визового соглашения с Россией
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что Еврокомиссия разработала предложения об отказе от упрощённого визового режима с Россией, сообщает РИА Новости.
По её словам, это увеличение количества необходимых документов и сроков получения шенгенской визы для россиян, а также её подорожание до 80 евро. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз могут значительно сократить или вовсе отменить.
«Надеюсь, что Совет ЕС быстро, уже на этой неделе, одобрит предложение, таким образом, уже в понедельник в отношении России будет действовать обычный визовый режим», — подчеркнула еврокомиссар.
Юхансон добавила, что «границы всегда должны оставаться открытыми для нуждающихся в защите – для журналистов, диссидентов, правозащитников, студентов и лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают намерение Евросоюза ужесточить визовый режим для россиян, включая планы отдельных стран полностью закрыть границы.
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