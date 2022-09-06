Еврокомиссия одобрила отмену упрощённого визового соглашения с Россией

По её словам, это увеличение количества необходимых документов и сроков получения шенгенской визы для россиян, а также её подорожание до 80 евро. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз могут значительно сократить или вовсе отменить.

«Надеюсь, что Совет ЕС быстро, уже на этой неделе, одобрит предложение, таким образом, уже в понедельник в отношении России будет действовать обычный визовый режим», — подчеркнула еврокомиссар.

Юхансон добавила, что «границы всегда должны оставаться открытыми для нуждающихся в защите – для журналистов, диссидентов, правозащитников, студентов и лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают намерение Евросоюза ужесточить визовый режим для россиян, включая планы отдельных стран полностью закрыть границы.

