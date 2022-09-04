Вашингтон не поддержал идею запрета на визы для всех россиян
Соединенные Штаты не поддерживают намерение европейского союза ужесточить визовый режим для россиян, включая планы отдельных стран полностью закрыть границы, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон выступает против распространения на всех российских граждан такой идеи. Как отметил Кирби, привлекать к ответственности всех россиян — это не продуктивная мера.
Напомним, Евросоюз выдвинет конкретные меры по выдачи шенгенских виз для россиян в ближайшее время. Меры будут предполагать полную отмену упрощенного визового режима с РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru