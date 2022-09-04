Вашингтон не поддержал идею запрета на визы для всех россиян

По его словам, Вашингтон выступает против распространения на всех российских граждан такой идеи. Как отметил Кирби, привлекать к ответственности всех россиян — это не продуктивная мера.

Напомним, Евросоюз выдвинет конкретные меры по выдачи шенгенских виз для россиян в ближайшее время. Меры будут предполагать полную отмену упрощенного визового режима с РФ.

