Бельгия выступила против запрета на визы для граждан России

Бельгия в вопросе туристических виз для россиян выступает против полной изоляции граждан РФ. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.

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«Нам представляется важным, чтобы усилия были направлены против конкретных людей, которые поддерживают [события на Украине]... и пытаются обойти экономические санкции, которые мы приняли…. Мы не хотим привести к полной изоляции российского населения», - цитирует министра РИА Новости.

Возможность запрета выдачи виз гражданам России обсуждают на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза, которое проходит в Праге. Мнения европейских правительств разделились, ограничения на выдачу виз поддерживают Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды. Против запрета выступают в том числе Германия и Франция, сообщает телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеВизыБельгия
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