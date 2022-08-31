Бельгия выступила против запрета на визы для граждан России

«Нам представляется важным, чтобы усилия были направлены против конкретных людей, которые поддерживают [события на Украине]... и пытаются обойти экономические санкции, которые мы приняли…. Мы не хотим привести к полной изоляции российского населения», - цитирует министра РИА Новости.

Возможность запрета выдачи виз гражданам России обсуждают на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза, которое проходит в Праге. Мнения европейских правительств разделились, ограничения на выдачу виз поддерживают Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды. Против запрета выступают в том числе Германия и Франция, сообщает телеканал 360.

