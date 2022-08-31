Бельгия выступила против запрета на визы для граждан России
Бельгия в вопросе туристических виз для россиян выступает против полной изоляции граждан РФ. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.
«Нам представляется важным, чтобы усилия были направлены против конкретных людей, которые поддерживают [события на Украине]... и пытаются обойти экономические санкции, которые мы приняли…. Мы не хотим привести к полной изоляции российского населения», - цитирует министра РИА Новости.
Возможность запрета выдачи виз гражданам России обсуждают на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза, которое проходит в Праге. Мнения европейских правительств разделились, ограничения на выдачу виз поддерживают Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды. Против запрета выступают в том числе Германия и Франция, сообщает телеканал 360.
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