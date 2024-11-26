Еврокомиссар Рейндерс: ЕС передал Украине €124 млрд с конца февраля 2022 года
Власти Европейского союза с конца февраля 2022 года передали Украине финансовую помощь на общую сумму в 124 миллиарда евро, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в ходе сессии Европарламента в Страсбурге.
По его словам, речь идет в том числе о военной поддержке Киева в размере 45,5 миллиарда евро. Рейндерс отметил, что европейские власти передали Украине «все возможные виды вооружений из своих запасов, в том числе истребители F-16».
При этом еврокомиссар признал, что даже этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Он призвал страны ЕС «срочно вновь нарастить помощь».
Ранее Италия, Польша, Великобритания, Франция и Германия заявили о стремлении укрепить украинскую военную промышленность. Глава Минобороны ФРГ Борис Писторус отметил, что целью поддержки Украины является предоставление украинской стороне возможности «действовать с позиции силы», передает «Радиоточка НСН».
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