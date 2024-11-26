Еврокомиссар Рейндерс: ЕС передал Украине €124 млрд с конца февраля 2022 года

Власти Европейского союза с конца февраля 2022 года передали Украине финансовую помощь на общую сумму в 124 миллиарда евро, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в ходе сессии Европарламента в Страсбурге.

По его словам, речь идет в том числе о военной поддержке Киева в размере 45,5 миллиарда евро. Рейндерс отметил, что европейские власти передали Украине «все возможные виды вооружений из своих запасов, в том числе истребители F-16».