В Европе пообещали поддержать военную промышленность Украины

Италия, Польша, Великобритания, Франция и Германия заявили о стремлении укрепить украинскую военную промышленность. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Бориса Писторуса.

Меркель заявила, что по Украине нужен диалог, военного решения не будет

По словам министра, усилия европейских стран направлены на подготовку Киева к предстоящей зиме.

Писториус подчеркнул, что целью поддержки Украины является предоставление украинской стороне возможности действовать с позиции силы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Италия не планирует отправлять военнослужащих на Украину, несмотря на обсуждения Францией и Великобританией возможной отправки западных войск.

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ФОТО: РИА Новости
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