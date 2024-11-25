В Европе пообещали поддержать военную промышленность Украины
Италия, Польша, Великобритания, Франция и Германия заявили о стремлении укрепить украинскую военную промышленность. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Бориса Писторуса.
По словам министра, усилия европейских стран направлены на подготовку Киева к предстоящей зиме.
Писториус подчеркнул, что целью поддержки Украины является предоставление украинской стороне возможности действовать с позиции силы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Италия не планирует отправлять военнослужащих на Украину, несмотря на обсуждения Францией и Великобританией возможной отправки западных войск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru