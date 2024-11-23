СМИ: Конгресс США может обязать Трампа запрашивать помощь Киеву
Конгресс США разрабатывает поправки в закон о помощи Украине, чтобы избранный президент США Дональд Трамп не смог отменить поддержку Киева после вступления в должность. Об этом пишет The Hill.
«Проукраинские законодатели в обеих партиях работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю», — отмечает издание.
По данным The Hill, поправки — попытка защитить помощь, которая оказалась «под угрозой» из-за прихода администрации Трампа и контроля Республиканской партии в конгрессе. Если закон будет принят, новому главе государства придется постоянно запрашивать военную и экономическую поддержку Киева. В то же время The Hill отмечает, что сейчас среди законодателей нет единогласия по поводу формы, в которой представят поправки.
Между тем венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир допустил, что Трамп продолжит поддерживать Украину, предоставляя оружие Киеву, при этом военные действия в большей степени будет финансировать Европа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru