«Эвакуация или вброс?»: Израиль обстрелял Тартус на фоне слухов о российских базах в Сирии

РОССИЙСКИЕ БАЗЫ: ЭВАКУАЦИЯ ИЛИ ДОГОВОР?

Военный переворот в Сирии, в результате которого президент страны Башар Асад сбежал в Москву, а к власти пришла запрещенная и признанная террористической в России организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), открыл вопрос о будущем российских военных баз Хмеймим и Тартус.

В Кремле отмечали, что контактируют по этому вопросу с новыми властями Сирии, при этом об эвакуации баз говорить преждевременно.

«Пока прошло слишком мало времени, поэтому ничего подробнее вам сказать не могу, но, разумеется, мы не можем не контактировать с теми, кто на земле контролирует ситуацию (…) Это наши объекты, наши люди в первую очередь», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря, отвечая на вопрос, удалось ли эвакуировать российских военных из Сирии.

МИД РФ в выходные подтвердил вывод части дипломатов из Дамаска, при этом работа российского посольства в Сирии продолжается.

«15 декабря в аэропорт «Чкаловский» специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы «Хмеймим» осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске. Работа посольства России в Дамаске продолжается», - отмечалось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем, по данным издания Financial Times, Россия выводит из Сирии не только дипломатов, но и военных.

«За последние дни Россия отвела не менее 400 солдат из района Дамаска, они размещены в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, пригороде столицы. Солдаты, дислоцированные в посольстве РФ в Дамаске, также покинули страну на прошлой неделе. Ведутся переговоры об эвакуации большего количества солдат по всей стране», – отмечает издание со ссылкой на члена политбюро ХТШ Камаля Лабабиди.

По его словам, российские военные встретились с представителями ХТШ.

«Русские приезжали, но только для координации отступления с баз», — пояснил Лабабиди.

Политик уточнил, что российские солдаты уехали из Дамаска колонной на авиабазу Хмеймим, откуда самолетами улетели в Россию. Некоторые западные и израильские СМИ утверждают, что Москва якобы готовится к выводу с авиабазы Хмеймим в Латакии системы ПВО С-400 «Триумф», однако пока это больше похоже на вброс. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

При этом издание Bloomberg отмечало, ссылаясь на «осведомленные источники в Москве, Европе и на Ближнем Востоке», что Россия близка к заключению с новыми сирийскими властями соглашения о сохранении авиабазы в Хмеймиме и морской военной базы в Тартусе.

Издание называет сохранение этих баз «основной целью Кремля после падения президента Башара Асада».