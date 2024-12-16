«Эвакуация или вброс?»: Израиль обстрелял Тартус на фоне слухов о российских базах в Сирии
Западные СМИ утверждают, что Россия эвакуирует военных из Дамаска, при этом Израиль атаковал порт Тартус, где находится российская морская база.
Будущее российских военных баз в Сирии после смены власти в этой стране пока остается под вопросом, при этом западные СМИ утверждают, что Москва уже выводит свой контингент из Дамаска и других ключевых регионов.
На этом фоне Израиль продолжает обстрелы и захват территории Сирии, а Турция жаждет решить «курдский вопрос».
РОССИЙСКИЕ БАЗЫ: ЭВАКУАЦИЯ ИЛИ ДОГОВОР?
Военный переворот в Сирии, в результате которого президент страны Башар Асад сбежал в Москву, а к власти пришла запрещенная и признанная террористической в России организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), открыл вопрос о будущем российских военных баз Хмеймим и Тартус.
В Кремле отмечали, что контактируют по этому вопросу с новыми властями Сирии, при этом об эвакуации баз говорить преждевременно.
«Пока прошло слишком мало времени, поэтому ничего подробнее вам сказать не могу, но, разумеется, мы не можем не контактировать с теми, кто на земле контролирует ситуацию (…) Это наши объекты, наши люди в первую очередь», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря, отвечая на вопрос, удалось ли эвакуировать российских военных из Сирии.
МИД РФ в выходные подтвердил вывод части дипломатов из Дамаска, при этом работа российского посольства в Сирии продолжается.
«15 декабря в аэропорт «Чкаловский» специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы «Хмеймим» осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске. Работа посольства России в Дамаске продолжается», - отмечалось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Вместе с тем, по данным издания Financial Times, Россия выводит из Сирии не только дипломатов, но и военных.
«За последние дни Россия отвела не менее 400 солдат из района Дамаска, они размещены в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, пригороде столицы. Солдаты, дислоцированные в посольстве РФ в Дамаске, также покинули страну на прошлой неделе. Ведутся переговоры об эвакуации большего количества солдат по всей стране», – отмечает издание со ссылкой на члена политбюро ХТШ Камаля Лабабиди.
По его словам, российские военные встретились с представителями ХТШ.
«Русские приезжали, но только для координации отступления с баз», — пояснил Лабабиди.
Политик уточнил, что российские солдаты уехали из Дамаска колонной на авиабазу Хмеймим, откуда самолетами улетели в Россию. Некоторые западные и израильские СМИ утверждают, что Москва якобы готовится к выводу с авиабазы Хмеймим в Латакии системы ПВО С-400 «Триумф», однако пока это больше похоже на вброс. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.
При этом издание Bloomberg отмечало, ссылаясь на «осведомленные источники в Москве, Европе и на Ближнем Востоке», что Россия близка к заключению с новыми сирийскими властями соглашения о сохранении авиабазы в Хмеймиме и морской военной базы в Тартусе.
Издание называет сохранение этих баз «основной целью Кремля после падения президента Башара Асада».
СИРИЙСКИЙ «РАЗДЕЛ»: ОТ ИЗРАИЛЯ ДО ТУРЦИИ
Вместе с тем продолжается активная военная деятельность Израиля на территории Сирии.
По данным издания Tasnim, израильская авиация нанесла удары по объектам в провинции Латакия и порту Тартус (в котором базируется российская база). Со своей стороны, издание Al Mayadeen уточняет, что в числе целей ударов были склады боеприпасов. СМИ сообщают о взрывах в самом Тартусе и городе Джебла
«Сторонники сирийской вооруженной оппозиции взяли под контроль город Джебла. Джебла - по сути, КПП авиабазы», - отмечал ранее Telegram-канал Fighterbomber.
Сирийская оппозиция объявила о взятии Дамаска 8 декабря. В этот же день израильская армия объявила, что заняла позиции в «буферной зоне» на Голанских высотах, которая с 1974 года разделяла израильские и сирийские позиции.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что это временная мера на период нестабильности в Сирии, однако правительство Израиля уже одобрило план по расширению поселения на Голанских высотах, а Нетаньяху сказал, что ЦАХАЛ никогда не уйдет с Голан и будет сохранять над ними контроль.
Вместе с тем, израильский премьер заверил, что Израиль не хочет конфронтации с Сирией.
«У нас нет интереса вступать в конфронтацию с Сирией. Мы будем определять политику Израиля в отношении Сирии в зависимости от складывающейся на местах ситуации», — пояснил Нетаньяху.
Еще одной страной, проявляющей бурную активность на фоне военного переворота в Сирии, является Турция.
По данным Bloomberg, вопрос о курдском присутствии на границе вышел сейчас для Анкары на первое место. Как объясняет RTVI, Турция и США считают террористической курдскую военизированную группировку PKK. При этом Вашингтон поддерживает пришедшую к власти в Сирии оппозицию, основу которой составляют Отряды народной самообороны Сирии (YPG), а Стамбул считает их «продолжением РКК». Турция призывает США пересмотреть свои позиции, но пока это не получается.
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