СМИ: Власти Сирии рассказали об отводе Россией части военных из Дамаска

Это произошло в координации с новыми сирийскими властями.

Речь идет о военных, которые размещались в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе. Также переброшены военные, проходившие службу при посольстве РФ в Дамаске.

Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах. Речь идет о базе ВМФ в Тартусе и авиабазе Хмеймим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

