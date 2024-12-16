СМИ: Власти Сирии рассказали об отводе Россией части военных из Дамаска

Российские власти вывели около 400 своих военных из Дамаска, перебросив их на авиабазу Хмеймим, сообщает Financial Times.

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Это произошло в координации с новыми сирийскими властями.

Речь идет о военных, которые размещались в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе. Также переброшены военные, проходившие службу при посольстве РФ в Дамаске.

Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах. Речь идет о базе ВМФ в Тартусе и авиабазе Хмеймим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Военные БазыСирия

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