СМИ: Власти Сирии рассказали об отводе Россией части военных из Дамаска
16 декабря 202406:32
Российские власти вывели около 400 своих военных из Дамаска, перебросив их на авиабазу Хмеймим, сообщает Financial Times.
Это произошло в координации с новыми сирийскими властями.
Речь идет о военных, которые размещались в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе. Также переброшены военные, проходившие службу при посольстве РФ в Дамаске.
Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах. Речь идет о базе ВМФ в Тартусе и авиабазе Хмеймим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru