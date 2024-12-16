СМИ: Израиль атаковал военные объекты в сирийских провинциях Латакия и Тартус

ВВС Израиля ударили по военным объектам в провинциях Латакия и Тартус в Сирии, сообщает РИА Новости.

Израиль нанес удар по объекту ПВО в Латакии

Это произошло в ночь на 16 декабря. В данных районах были слышны сильные взрывы.

Ранее стало известно, что Израиль уничтожил 90% выявленных запасов ракет класса «земля-воздух» в Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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