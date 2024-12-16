СМИ: Израиль атаковал военные объекты в сирийских провинциях Латакия и Тартус
16 декабря 202404:32
ВВС Израиля ударили по военным объектам в провинциях Латакия и Тартус в Сирии, сообщает РИА Новости.
Это произошло в ночь на 16 декабря. В данных районах были слышны сильные взрывы.
Ранее стало известно, что Израиль уничтожил 90% выявленных запасов ракет класса «земля-воздух» в Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru