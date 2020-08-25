Часть сотрудников «Яндекса» уехала из Минска

Все сотрудники «Яндекса» в Минске, где ранее прошли ранее обыски, трудятся удаленно. При этом часть работников уехала из города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Там уточнили, что в офисе в столице Белоруссии работают порядка 300 человек. Сам офис, как и остальные офисы компании, в течение нескольких месяцев закрыт, а сотрудники работают на «удаленке», некоторых из них нет в городе, передает RT.

В МВД Белоруссии назвали число участников протестов

Во вторник издание The Bell со ссылкой на собеседников заявило, что «Яндекс» эвакуирует своих сотрудников из Белоруссии.

Между тем, МВД Белоруссии составило еще 39 административных протокола и завело три дела после протестов, пишет "Газета.ру". Каких-либо чрезвычайных происшествий во время протестов зафиксировано не было.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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