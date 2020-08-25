Часть сотрудников «Яндекса» уехала из Минска

Все сотрудники «Яндекса» в Минске, где ранее прошли ранее обыски, трудятся удаленно. При этом часть работников уехала из города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Там уточнили, что в офисе в столице Белоруссии работают порядка 300 человек. Сам офис, как и остальные офисы компании, в течение нескольких месяцев закрыт, а сотрудники работают на «удаленке», некоторых из них нет в городе, передает RT.