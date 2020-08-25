Часть сотрудников «Яндекса» уехала из Минска
Все сотрудники «Яндекса» в Минске, где ранее прошли ранее обыски, трудятся удаленно. При этом часть работников уехала из города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Там уточнили, что в офисе в столице Белоруссии работают порядка 300 человек. Сам офис, как и остальные офисы компании, в течение нескольких месяцев закрыт, а сотрудники работают на «удаленке», некоторых из них нет в городе, передает RT.
Во вторник издание The Bell со ссылкой на собеседников заявило, что «Яндекс» эвакуирует своих сотрудников из Белоруссии.
Между тем, МВД Белоруссии составило еще 39 административных протокола и завело три дела после протестов, пишет "Газета.ру". Каких-либо чрезвычайных происшествий во время протестов зафиксировано не было.
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