EUobserver: ЕС намерен включить в чёрный список Москалькову
Евросоюз считает эвакуацию детей из зоны боевых действий «организацией массовых похищений украинских детей», пишет брюссельский портал EUobserver.
По его данным, в этой связи ЕС намерен включить в 10-й пакет санкций против России уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову.
Кроме неё, в чёрный список планируется внести заместителя председателя правительства Москвы Вячеслава Духина и министра труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленару Иванову.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой отметил рост числа россиян, желающих усыновить детей из новых регионов, сообщает НСН.
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