EUobserver: ЕС намерен включить в чёрный список Москалькову

По его данным, в этой связи ЕС намерен включить в 10-й пакет санкций против России уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову.

Кроме неё, в чёрный список планируется внести заместителя председателя правительства Москвы Вячеслава Духина и министра труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленару Иванову.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой отметил рост числа россиян, желающих усыновить детей из новых регионов, сообщает НСН.