EUobserver: ЕС намерен включить в чёрный список Москалькову

Евросоюз считает эвакуацию детей из зоны боевых действий «организацией массовых похищений украинских детей», пишет брюссельский портал EUobserver.

Москалькова заявила, что российских студентов стали отчислять из вузов Европы

По его данным, в этой связи ЕС намерен включить в 10-й пакет санкций против России уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову.

Кроме неё, в чёрный список планируется внести заместителя председателя правительства Москвы Вячеслава Духина и министра труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленару Иванову.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой отметил рост числа россиян, желающих усыновить детей из новых регионов, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСанкции Против РоссииЕвросоюзДетиТатьяна Москалькова
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