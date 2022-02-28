Москалькова заявила, что российских студентов стали отчислять из вузов Европы

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала в своём Instagram, что обсудила с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым меры по защите прав российских студентов за рубежом.

Итальянцам рекомендовали покинуть Россию

По её словам, из-за ситуации на Украине европейские вузы стали отчислять студентов из России.

«Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине», — уточнила она.

В Минобрнауки заявили, что российские студенты, отчисленные из зарубежных вузов, смогут бесплатно продолжить обучение в ведущих университетах России.

Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. При этом в РФ неоднократно подчеркивали, что никто не собирается оккупировать украинскую территорию: в частности, об этом заявлял глава МИД России Сергей Лавров, напоминают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:вузыЕвропаСтудентыТатьяна Москалькова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры