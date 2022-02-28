Москалькова заявила, что российских студентов стали отчислять из вузов Европы

По её словам, из-за ситуации на Украине европейские вузы стали отчислять студентов из России.

«Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине», — уточнила она.

В Минобрнауки заявили, что российские студенты, отчисленные из зарубежных вузов, смогут бесплатно продолжить обучение в ведущих университетах России.

Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. При этом в РФ неоднократно подчеркивали, что никто не собирается оккупировать украинскую территорию: в частности, об этом заявлял глава МИД России Сергей Лавров, напоминают «Невские новости».

