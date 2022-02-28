Москалькова заявила, что российских студентов стали отчислять из вузов Европы
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала в своём Instagram, что обсудила с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым меры по защите прав российских студентов за рубежом.
По её словам, из-за ситуации на Украине европейские вузы стали отчислять студентов из России.
«Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине», — уточнила она.
В Минобрнауки заявили, что российские студенты, отчисленные из зарубежных вузов, смогут бесплатно продолжить обучение в ведущих университетах России.
Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. При этом в РФ неоднократно подчеркивали, что никто не собирается оккупировать украинскую территорию: в частности, об этом заявлял глава МИД России Сергей Лавров, напоминают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Совфед: Затяжной конфликт на Украине не входит ни в чьи интересы
- Путин поручил сохранить ставки по кредитам
- «Нестандартные решения»: Набиуллина объяснила стратегию ЦБ
- В МИД ФРГ прокомментировали возможность вступления Украины в ЕС
- США запретили операции с Центробанком, ФНБ и Минфином РФ
- Рубль отыграл более половины утреннего падения к доллару и евро
- Минобороны РФ: силы ДНР завершают блокирование Мариуполя
- В Тбилиси объяснили, почему отказались от санкций против РФ
- Россия закрыла своё воздушное пространство для 36 стран
- Лавров не полетит на СПЧ ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru