Разговор Путина с главой ЦРУ связали с подготовкой к встрече с Байденом

«Проблем набралось очень много. То, что возникла необходимость в таких контактах, это очевидно. Многие СМИ говорят о назревшей необходимости встречи Байдена с Путиным. Но после встречи Путина и Байдена в Женеве необходима очень тщательная подготовка. Без определения тем для разговора очень сложно переходить к встречам, которые будут иметь решающее значение», - сказал Корчмарь.

Он назвал «знаменательным» общение российского президента с директором ЦРУ, объяснив связь ноябрьского визита в Москву Бернса с октябрьским визитом замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

«Директор ЦРУ приехал сюда уточнять кое-какие вопросы, где можно найти какой-то компромисс. Потому что уже назрело время для поисков путей нормализации двусторонних отношений России и США. Такие визиты, особенно директора ЦРУ, всегда наполнены очень большим объемом информации со стороны США. Они будут предлагать очень много вариантов с участием России. Но тут уже вопрос, насколько мы можем пойти на детальные обсуждения. Приезд сюда Нуланд – это был зондаж всех наших позиций, сейчас зондаж со стороны директора ЦРУ», - отметил бывший дипломат.

Телеканал CNN ранее сообщал, что Бернс ездил в Москву, чтобы «предупредить» Россию по Украине и узнать намерения Москвы в этой связи.