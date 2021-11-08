Разговор Путина с главой ЦРУ связали с подготовкой к встрече с Байденом

Украинский вопрос стоит очень остро, и директор ЦРУ зондирует эту и другие темы в поисках компромиссов, сказал НСН Василий Корчмарь.

Личные контакты Владимира Путина с главой ЦРУ связаны с большим количеством геополитических и двусторонних проблем, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь.

Ранее в понедельник Путин провел телефонный разговор с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, они обсуждали «двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике, региональные конфликты и кибербезопасность».

Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ

«Проблем набралось очень много. То, что возникла необходимость в таких контактах, это очевидно. Многие СМИ говорят о назревшей необходимости встречи Байдена с Путиным. Но после встречи Путина и Байдена в Женеве необходима очень тщательная подготовка. Без определения тем для разговора очень сложно переходить к встречам, которые будут иметь решающее значение», - сказал Корчмарь.

Он назвал «знаменательным» общение российского президента с директором ЦРУ, объяснив связь ноябрьского визита в Москву Бернса с октябрьским визитом замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

«Директор ЦРУ приехал сюда уточнять кое-какие вопросы, где можно найти какой-то компромисс. Потому что уже назрело время для поисков путей нормализации двусторонних отношений России и США. Такие визиты, особенно директора ЦРУ, всегда наполнены очень большим объемом информации со стороны США. Они будут предлагать очень много вариантов с участием России. Но тут уже вопрос, насколько мы можем пойти на детальные обсуждения. Приезд сюда Нуланд – это был зондаж всех наших позиций, сейчас зондаж со стороны директора ЦРУ», - отметил бывший дипломат.

Телеканал CNN ранее сообщал, что Бернс ездил в Москву, чтобы «предупредить» Россию по Украине и узнать намерения Москвы в этой связи.

В МИД РФ подтвердили обсуждение темы Украины в рамках визита директора ЦРУ

«Вопрос с Украиной стоит очень остро. Флот США и НАТО в Черном море, там очень напряженная обстановка и СМИ захлебываются в различных вариантах развития событий. Необходимость обсуждения украинского вопроса пришла, и она актуальна. Геополитическая ситуация очень сложная», - сказал в этой связи собеседник «Радиоточки НСН».

В начале ноября глава ЦРУ и делегация США приезжали в Москву с двухдневным визитом. Согласно официальным сообщениям, Уильям Бернс встречался с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова, в ходе визита в Москву Бернс поднимал тему Украины.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:СШАЦРУВладимир Путин
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