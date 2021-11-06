В МИД РФ подтвердили обсуждение темы Украины в рамках визита директора ЦРУ

По его словам, тема Украины постоянно возникает во время работы с представителями США, отвечающими за российское направление. Но придавать особое значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания Бернса в Москве, не стоит, считает Рябков, отмечает RT.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс приезжал с визитом в Москву, чтобы дать понять России, что США наблюдают за предполагаемым сосредоточением войск РФ у границы Украины. В рамках этого визита Бернс встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Москве.

