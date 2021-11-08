Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ

«Такой телефонный разговор имел место», — цитирует ТАСС ответ пресс-секретаря на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля рассказал, что Путин и Бернс обсуждали двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике, вопросы кибербезопасности, а также обменялись мнениями по региональным конфликтам.

Уильям Бернс и делегация американских чиновников посетили Россию 2 и 3 ноября. Представители США провели ряд встреч с представителями российских властей и обсудили вопросы двусторонних отношений.

