Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с директором американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Такой телефонный разговор имел место», — цитирует ТАСС ответ пресс-секретаря на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля рассказал, что Путин и Бернс обсуждали двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике, вопросы кибербезопасности, а также обменялись мнениями по региональным конфликтам.
Уильям Бернс и делегация американских чиновников посетили Россию 2 и 3 ноября. Представители США провели ряд встреч с представителями российских властей и обсудили вопросы двусторонних отношений.
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