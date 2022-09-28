«Это теракт?»: В Совфеде обещают превратить поставки газа из США в ЕС в кошмар

В Москве отреагировали на заявление Польши о ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», а Вашингтону пообещали создать проблемы.

 

Накануне стало известно, что на газопроводе «Северный поток-2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла быть совершена диверсия. Потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. Аварию сразу трех ниток газопровода назвали беспрецедентной.

Захарова прокомментировала слова Сикорского об утечке газа на «Северных потоках»

Во вторник ситуация с газопроводами оставалась в новостной повестке. Эксперты рассуждали о бенефициарах сложившейся ситуации, намекая, что за этим может стоять Вашингтон. А уже ближе к вечеру депутат Европарламента и экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал лаконичное заявление у себя в Twitter:

«Thank you, USA», - написал Сикорский, сопроводив пост фотографией с утечкой газа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выпад депутата без внимания не оставила.

«Это официальное заявление о теракте?», - задалась вопросом Захарова.

В Совете Федерации уже пригрозили США проблемами.

«Если расследование подтвердит причастность США к взрывам газопроводов Северный поток 1 и 2, то ситуация может кардинально поменяться. Тогда поставки сжиженного газа из США в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар. Неужели наши противники совсем лишились разума?», - написал сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

«Диверсия налицо»: В России не исключили причастность США к повреждению газопроводов

О том, что это может быть выгодно США, Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Выигрывают от этого в основном американцы, которые много лет говорят о том, что европейцам не надо покупать российский газ, что в американском газе есть молекулы свободы, что нужно покупать его, призывали Германию строить СПГ-терминалы, отходить от зависимости от российского газа. Сейчас подобная риторика ужесточилась. Они привязывают европейцев к другим поставщикам ресурсов, в том числе, к американцам — крупнейшим поставщикам сжиженного природного газа в Европу», - сказал Юшков.

«Потребуется более полугода»: Санкции усложнят процесс ремонта «Северного потока»

Заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с НСН заявил, что ремонт газопроводов может затянуться на очень долгий срок.

«Газопровод находится в воде на большой глубине, стандартные способы ремонта не подходят, это длительная процедура, которая, по нашим оценкам, в нормальное безсанкционное время заняла бы до полугода. В текущей ситуации это может затянуться на очень длительный период. Санкции усложнят процесс ремонта. Чтобы вести ремонтные работы, нужны разрешения стран – порты, разрешения и так далее», - сказал Кулагин.

Юшков и Кулагин сходятся во мнении, что Европа без российского газа не останется. Существуют турецкий и украинские маршруты по которым можно осуществлять прокачку газа.

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ФОТО: РИА Новости
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