«Это теракт?»: В Совфеде обещают превратить поставки газа из США в ЕС в кошмар
В Москве отреагировали на заявление Польши о ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», а Вашингтону пообещали создать проблемы.
Накануне стало известно, что на газопроводе «Северный поток-2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла быть совершена диверсия. Потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. Аварию сразу трех ниток газопровода назвали беспрецедентной.
Во вторник ситуация с газопроводами оставалась в новостной повестке. Эксперты рассуждали о бенефициарах сложившейся ситуации, намекая, что за этим может стоять Вашингтон. А уже ближе к вечеру депутат Европарламента и экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал лаконичное заявление у себя в Twitter:
«Thank you, USA», - написал Сикорский, сопроводив пост фотографией с утечкой газа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выпад депутата без внимания не оставила.
«Это официальное заявление о теракте?», - задалась вопросом Захарова.
В Совете Федерации уже пригрозили США проблемами.
«Если расследование подтвердит причастность США к взрывам газопроводов Северный поток 1 и 2, то ситуация может кардинально поменяться. Тогда поставки сжиженного газа из США в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар. Неужели наши противники совсем лишились разума?», - написал сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.
О том, что это может быть выгодно США, Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Выигрывают от этого в основном американцы, которые много лет говорят о том, что европейцам не надо покупать российский газ, что в американском газе есть молекулы свободы, что нужно покупать его, призывали Германию строить СПГ-терминалы, отходить от зависимости от российского газа. Сейчас подобная риторика ужесточилась. Они привязывают европейцев к другим поставщикам ресурсов, в том числе, к американцам — крупнейшим поставщикам сжиженного природного газа в Европу», - сказал Юшков.
Заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с НСН заявил, что ремонт газопроводов может затянуться на очень долгий срок.
«Газопровод находится в воде на большой глубине, стандартные способы ремонта не подходят, это длительная процедура, которая, по нашим оценкам, в нормальное безсанкционное время заняла бы до полугода. В текущей ситуации это может затянуться на очень длительный период. Санкции усложнят процесс ремонта. Чтобы вести ремонтные работы, нужны разрешения стран – порты, разрешения и так далее», - сказал Кулагин.
Юшков и Кулагин сходятся во мнении, что Европа без российского газа не останется. Существуют турецкий и украинские маршруты по которым можно осуществлять прокачку газа.
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