Захарова прокомментировала слова Сикорского об утечке газа на «Северных потоках»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на слова бывшего главы МИД Польши Радека Сикорского об аварии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщают «Известия».

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«Польский депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Радек Сикорский в твиттере поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?», — написала российский дипломат.

Сикорский разместил в соцсети фотографию поверхности моря с поднимающимся со дна газом и подписал снимок «Tnank you, USA» («Спасибо, США»), тем самым возложив на Вашингтон ответственность за произошедшее.

Напомним, администрация Соединенных Штатов готова оказать помощь странам Европы в расследовании дела об утечках на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». В Белом доме заявили, что ситуация говорит о важности совместных усилий Вашингтона и Брюсселя по поиску альтернативных поставок газа в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2МИД РФГазопроводМария Захарова
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