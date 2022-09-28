Захарова прокомментировала слова Сикорского об утечке газа на «Северных потоках»
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на слова бывшего главы МИД Польши Радека Сикорского об аварии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщают «Известия».
«Польский депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Радек Сикорский в твиттере поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?», — написала российский дипломат.
Сикорский разместил в соцсети фотографию поверхности моря с поднимающимся со дна газом и подписал снимок «Tnank you, USA» («Спасибо, США»), тем самым возложив на Вашингтон ответственность за произошедшее.
Напомним, администрация Соединенных Штатов готова оказать помощь странам Европы в расследовании дела об утечках на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». В Белом доме заявили, что ситуация говорит о важности совместных усилий Вашингтона и Брюсселя по поиску альтернативных поставок газа в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- СМИ: Вашингтон готовит для Киева пакет военной помощи на миллиард долларов
- Захарова прокомментировала слова Сикорского об утечке газа на «Северных потоках»
- Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности
- СМИ: США предупреждали Германию о возможных «атаках» на «Северные потоки»
- Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в состав РФ
- Небензя: Зеленский должен очно участвовать в заседании СБ ООН
- Киркоров навсегда оставит в памяти 40-летнюю дружбу с Моисеевым
- СМИ: США готовы помочь в расследовании утечек на «Северных потоках»
- Названы возможные наследники Моисеева
- Два самолета с маршрутом Москва-Ереван приземлились в Минводах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru