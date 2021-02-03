«Это сталинский режим». Кравчук о решении суда по Навальному
Бывший президент Украины, глава делегации страны в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, как восприняли тюремный срок российскому оппозиционеру на Украине.
Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. В колонии он проведёт примерно два года и восемь месяцев. Оппозиционеру зачтут время нахождения под домашним арестом с 28 февраля по 30 декабря 2014 года.
Бывший президент Украины, глава делегации страны в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, как восприняли тюремный срок Навального на Украине.
«Люди, с которыми я общаюсь, не видят причины для такого решения. Там нет никаких доказанных действий с его стороны. Люди считают, что это необоснованно. Это месть за то, что Навальный решил выступить против режима. Я тоже разделяю, точку зрения, что к человеку, который был на грани смерти, нельзя применять такие жесткие меры. Это недемократические методы режима, это расправа. Это диктатура, а не демократия. Это сталинский режим. Навальный имеет право на свою точку зрения, как во всяком демократическом обществе. Он вреда российскому обществу не принес. Это расправа над оппозицией, так с оппозицией поступать нельзя», - считает Кравчук.
На суде об изменении срока Навальному с условного на реальный присутствовали дипломаты из более чем 10 стран. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, «это никакая не норма», а политическая акция: обычно иностранные дипломаты приходят на суд над гражданами их страны.
Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН назвал это дипломатическим демаршем, потому что дипломат не имеет права вмешиваться во внутренние дела государства, где он работает. По статье о вмешательстве во внутренние дела государства они могут быть высланы.
Кравчук в свою очередь напомнил, что к самому Навальному на Украине отношение неоднозначное.
«Навальный высказывался и по Крыму, и Украине, и по Донбассу. Не все, что он говорил, мне импонирует. Но каждый человек имеет право на свою точку зрения. Главное – это действия. А действий в поступках Навального, которые бы принесли вред России, российскому народу, я не вижу. Право Путина принимать решение. Но он должен знать, что мировое сообщество будет к этому относиться негативно. И никогда в истории тоталитарные государства не побеждали», - заключил политик.
В 2014 году Навальный заявил, что Крым «останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины».
Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал Навального «политическим проходимцем» и заявил, что он пытается авантюрными способами получить власть для достижения собственных целей.
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