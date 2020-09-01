Эксперт назвал покупателя белорусской энергии вместо Прибалтики

Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию у Белоруссии, где строится атомная электростанция. Эстония, Латвия и Литва утверждают, что происходит это с нарушением норм и АЭС представляет угрозу окружающей среде. Более того, она создает нечестную конкуренцию на рынке.

Есть ли в этом решении реальная забота об экологии или же это политический момент, об этом НСН спросила у директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина.

«Давайте говорить правильно: они и не собирались покупать. Изначально, когда БелАЭС строилась, Литва выступала категорически против, причем по многим причинам. В первую очередь, как там утверждали, по соображениям безопасности. Но на самом деле – это политика», - пояснил собеседник НСН.

В начале августа в первый энергоблок станции начали загружать ядерное топливо. В ответ Литва направила Белоруссии ноту протеста, в которой заявила, что действия соседнего государства нарушают принципы «открытости, прозрачности и добрососедства». Полностью в промышленную эксплуатацию Минск планирует ввести блок в первом квартале будущего года.

БелАЭС строят в Гродненской области. Генеральным подрядчиком строительства является российская компания «Атомстройэкспорт», входящая в структуру «Росатома».