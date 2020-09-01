Эксперт назвал покупателя белорусской энергии вместо Прибалтики
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, куда Белоруссия будет отправлять избыток энергии.
Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию у Белоруссии, где строится атомная электростанция. Эстония, Латвия и Литва утверждают, что происходит это с нарушением норм и АЭС представляет угрозу окружающей среде. Более того, она создает нечестную конкуренцию на рынке.
Есть ли в этом решении реальная забота об экологии или же это политический момент, об этом НСН спросила у директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина.
«Давайте говорить правильно: они и не собирались покупать. Изначально, когда БелАЭС строилась, Литва выступала категорически против, причем по многим причинам. В первую очередь, как там утверждали, по соображениям безопасности. Но на самом деле – это политика», - пояснил собеседник НСН.
В начале августа в первый энергоблок станции начали загружать ядерное топливо. В ответ Литва направила Белоруссии ноту протеста, в которой заявила, что действия соседнего государства нарушают принципы «открытости, прозрачности и добрососедства». Полностью в промышленную эксплуатацию Минск планирует ввести блок в первом квартале будущего года.
БелАЭС строят в Гродненской области. Генеральным подрядчиком строительства является российская компания «Атомстройэкспорт», входящая в структуру «Росатома».
«Избыток энергии с БелАЭС будет поступать в Россию. У нас единый рынок электроэнергии в стране, да еще и с белорусами мы строим единый рынок. Так что объемы пойдут в сторону Москвы. А еще частью объемов белорусы заместят свои газовые станции. Но идеальный вариант, конечно же, Литва, потому что там под давлением Евросоюза закрылась Игналинская АЭС, но не получается», - считает Сергей Пикин.
Ранее Латвия, Литва и Эстония объявили о санкциях в отношении действующих властей Белоруссии. Балтийские страны ввели запрет на въезд Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам. Белорусский лидер заявил, что будет отвечать экономическими мерами на санкции прибалтийских государств.
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