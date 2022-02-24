«Это не наш выбор»: МИД РФ о разрыве дипотношений с Киевом

В МИД России отреагировали на решение Украины разорвать дипломатические отношения.

«Это не наш выбор», — заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД отметили, что разрыв дипотношений стал «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года».

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг после начала военной спецоперации России на Украине заявил о разрыве дипломатических отношений между странами.

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ФОТО: РИА Новости
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