«Это не наш выбор»: МИД РФ о разрыве дипотношений с Киевом

В МИД отметили, что разрыв дипотношений стал «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года».

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг после начала военной спецоперации России на Украине заявил о разрыве дипломатических отношений между странами.

