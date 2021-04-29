На Украине предложили провести встречу Зеленского и Путина в Крыму

Встречу между лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным стоит провести в Крыму, пишет украинский портал depo.ua.

Как утверждают на портале, поездка Зеленского в Крым повысила бы его рейтинги, несмотря на скандал. Автор статьи добавил, что Владимир Зеленский, вероятно, будет искать нейтральную территорию для встречи с Путиным.

Ранее президент Украины рассказал, что оптимальным местом для проведения переговоров по Донбассу может стать Ватикан. Владимир Путин заявил, что готов обсудить двусторонние отношения стран в Москве, однако для разговора о войне в Донбассе Зеленскому стоит сначала встретиться с главами ЛНР и ДНР, пишут «Известия».

