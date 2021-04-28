С Донбасса в Ватикан. Метания Зеленского

Ватикан предложил Владимир Зеленский в качестве места для возможной встречи президентов России и Украины. Город-государство в центре Рима, резиденция главы Римско-католической церкви украинский президент счел «идеальным местом для диалога о мире». Такое неожиданное умозаключение он сделал в ходе интервью итальянскому изданию La Reppublica.

«Это глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта, - заявил Зеленский. - В Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего».

По словам Зеленского, Ватикан остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов.

«Папа римский по своему призванию является пророком мира», - добавил президент Украины.

Зеленский уже второй раз пытается вызвать Владимира Путина на встречу вне пределов России. Впервые с его стороны предложение о встрече прозвучало совсем уж фантастического свойства – 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

В ответ Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время для обсуждения двусторонних отношений… в Москве. И сразу оговорил круг вопросов: проблемы Донбасса Зеленский пусть обсуждает сначала с руководителями ЛНР и ДНР, «а уже потом с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия». Двусторонние отношения – пожалуйста.

И уже 26 апреля Зеленский сообщил, что распорядился начать подготовку встречи с президентом России. Но тут случился Ватикан.

В Кремле официального предложения о встрече в Ватикане пока не видели:

«Об этом пока официально не знают ни Ватикан, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Заметим, что в Кремле не стали «с порога» отвергать инициативу: мол, Путин сказал в Москве и всё – место встречи изменить нельзя. Песков добавил, что не знает, готов ли Владимир Путин куда-то ехать ради встречи с Зеленским.

Накануне Песков признавал, что никакой конкретики по времени и месту проведения возможной встречи Путина и Зеленского не поступало и до истории с Ватиканом.

Да и почему именно Ватикан? Если Третий Рим не подходит, не назначить ли встречу сразу у Гроба Господня в Иерусалиме? Достигнутые там договоренности уж точно грешно было бы нарушать…

