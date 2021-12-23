«Когда долбанут»: Путин ответил на вопрос о возможности войны с Украиной
Складывается впечатление, что Киев готовит третью военную операцию в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Таким образом он ответил на вопрос о возможности войны с Украиной.
«Теперь нам говорят: война, война, война. И заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте людей, будите защищать, последуют новые санкции», - отметил президент.
Путин подчеркнул, что Россия должна реагировать на возможность такого развития ситуации и что-то делать, просчитывая этот вариант. Второй вариант, по словам президента — создание «анти-России» на Украине «с накачкой оружием и промыванием мозгов населению». «А потом толкнут радикалов на решение вопроса Донбасса», - заметил Путин.
Президент подчеркнул, что в этих условиях России необходимо думать об обеспечении собственной безопасности на ближайшую перспективу.
«Как Россия должна жить с этим, всё время с оглядкой, смотреть, чего там будет и когда долбанут? Это серьёзный вопрос», - подчеркнул Владимир Путин.
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