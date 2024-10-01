«Это другое!»: Климов объяснил, почему Запад не вводит санкции против Израиля
Коллективный Запад живет двойными стандартами, его правящая верхушка пронизана идеологией расизма, отметил в эфире НСН сенатор Андрей Климов.
Запад не вводит против Израиля жесткие санкции и решительно не осуждает его действия в секторе Газа и Ливане, как спецоперацию России на Украине, потому что для них «это другое», заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.
Ранее Израиль объявил о начале «ограниченной наземной операции» на юге Ливана после нескольких недель интенсивных ракетных ударов по инфраструктуре ливанского движения «Хезболла». Израильские спецназ и наземные войска проводят рейды по приграничным деревням при поддержке артиллерии и авиации. Авиаудары нанесли и по южному пригороду Бейрута. Предполагается, что ЦАХАЛ попробует отбросить «Хезболлу» к реке Литани, чтобы создать 20-километровую буферную зону на границе и условия для дипломатического соглашения. Климов отметил, что коллективный Запад не станет предпринимать против Израиля ограничительные меры, как в отношении РФ.
«Как отвечают нам на протяжении многих десятилетий наши западные коллеги – "это другое". Просто пора вразумить, что те, кого мы называем коллективным Западом, живут в парадигме колониалистов и в значительной степени расистов. Я не говорю, что там народы такие, но те, кто правят коллективным Западом, просто пронизаны, пропитаны этой идеологией и мировоззрением. И в их понимании все, что нужно им - хорошо, а все, что им мешает - подлежит уничтожению. Больше ничего. Поэтому в этой парадигме ситуация выглядит следующим образом: Байден (Джо, президент США - ред. НСН) говорит, что Израиль имеет право на защиту, хотя, собственно говоря, Израиль оккупирует Палестину вопреки фундаментальным решениям Совбеза ООН, которым многие десятилетия», – сказал Климов.
Сенатор отметил, что Запад живет двойными стандартами, поскольку он «так устроен».
«Еще до начала спецоперации ко мне подходили в Совете Европы и в ОБСЕ, и в Европарламенте разные иностранные люди и говорили: «Слушайте, ничего не понимаем. Вас пилят с утра до вечера, значит, права человека, свободы, туда-сюда… Израиль оккупирует Палестину, делает там, что хочет, убивает кучу народу, те пытаются сопротивляться, их за это в тюрьмы бросают, называют террористами. Вы как к этому относитесь?». Это далеко не первая и, увы, боюсь, не последняя такого рода операция, которую проводит Израиль. Я не являюсь сторонником того, что мы должны вот эти параллели делать. Но повторю еще раз, даже некоторые мои зарубежные коллеги такие параллели делали еще Бог знает когда. Некоторые из них там до сих пор осмеливаются это делать. Нам это никак не улучшит положение на международной арене. Западная империя лжи, правящий класс коллективного Запада этим живут, они так устроены», – добавил собеседник НСН.
До начала боев Джо Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о возможном начале наземной операции Израиля. Тогда он призвал ЦАХАЛ прекратить рейды спецназа на ливанскую территорию вблизи границы с Израилем. По словам Байдена, необходимо «прямо сейчас» установить режим прекращения огня. На прошлой неделе президент Соединенных Штатов уже заявлял о необходимости прекращения огня, отвечая на вопрос о том, неизбежно ли наземное вторжение Израиля.
В свою очередь заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США повысили боеготовность своих вооруженных сил, чтобы они смогли «отреагировать на непредвиденные обстоятельства» на Ближнем Востоке. По ее словам, в регион будут направлены дополнительные несколько тысяч военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».
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