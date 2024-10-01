«Это другое!»: Климов объяснил, почему Запад не вводит санкции против Израиля

Запад не вводит против Израиля жесткие санкции и решительно не осуждает его действия в секторе Газа и Ливане, как спецоперацию России на Украине, потому что для них «это другое», заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.

Ранее Израиль объявил о начале «ограниченной наземной операции» на юге Ливана после нескольких недель интенсивных ракетных ударов по инфраструктуре ливанского движения «Хезболла». Израильские спецназ и наземные войска проводят рейды по приграничным деревням при поддержке артиллерии и авиации. Авиаудары нанесли и по южному пригороду Бейрута. Предполагается, что ЦАХАЛ попробует отбросить «Хезболлу» к реке Литани, чтобы создать 20-километровую буферную зону на границе и условия для дипломатического соглашения. Климов отметил, что коллективный Запад не станет предпринимать против Израиля ограничительные меры, как в отношении РФ.