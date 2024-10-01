В армии Ливана опровергли отход от границы с Израилем
1 октября 202408:49
Войска Ливана опровергли свой отход от границы с Израилем. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.
Ранее Reuters, ссылаясь на источник, заявило об отступлении ливанской армии от своих позиций вдоль южной границы страны с Израилем. После начала рейдов израильской армии обороны (ЦАХАЛ) военные якобы отошли почти на 5 км.
Между тем войска Израиля объявили о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против террористических объектов ливанского движения «Хезболла» в приграничной зоне на юге, пишет 360.ru.
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- В армии Ливана опровергли отход от границы с Израилем
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru