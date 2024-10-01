В армии Ливана опровергли отход от границы с Израилем

Войска Ливана опровергли свой отход от границы с Израилем. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

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Ранее Reuters, ссылаясь на источник, заявило об отступлении ливанской армии от своих позиций вдоль южной границы страны с Израилем. После начала рейдов израильской армии обороны (ЦАХАЛ) военные якобы отошли почти на 5 км.

Между тем войска Израиля объявили о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против террористических объектов ливанского движения «Хезболла» в приграничной зоне на юге, пишет 360.ru.



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ФОТО: dpa / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильЛиван

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