«До 3 сентября, пока не пройдет парад 80-летия победы над японскими милитаристами, где соберутся десятки глав государств, причем главным гостем на этом параде будет президент России Владимир Путин, не думаю, что Си Цзиньпин вообще куда-нибудь поедет, тем более в США. Вполне может быть, что по дипломатическим каналам Китай предлагает такую встречу. Конечно, надо решать эти вопросы, уходить от них незачем, когда фактически речь идет о том, что вместо взаимовыгодного сотрудничества США сеют везде вражду, торговые войны, пошлины и санкции. Конечно, есть о чем поговорить, в этом нет ничего удивительного», — сказал Санакоев.

По мнению собеседника НСН, Китай невозможно запугать санкциями.

«На Китай не может быть никакого давления с точки зрения санкций, потому что он будет действовать адекватно, зеркально, а иногда и асимметрично. Пекин полностью готов вести экономическую конфронтацию, сегодня у Китая есть все возможности, чтобы выйти победителем из этого противостояния, если вообще можно говорить о победителях в такой невыгодной санкционной войне. Американцы никак не поймут, что не получится указывать Китаю, с кем ему дружить или не дружить. Китай не признает роль мирового жандарма, которую пытается играть США. С Китаем можно по-дружески договориться обо всем за столом переговоров, но как только речь идет о хамстве в стиле Трампа, это вызывает обратную реакцию — Пекин не пойдет на продиктованные условия. Кроме того, Китай считает Россию другом, а дружба выше любых денег. Западу не понять такие ценности, как дружба, взаимовыгодное сотрудничество, взаимоуважение, добрососедство. С какой стати Китай разменяет все это на деньги?» — подытожил он.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что обещание Трампа повысить вторичные санкции в отношении стран, торгующих с Россией, не испугает Китай, да и вообще может быть блефом.

