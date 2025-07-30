«Запугать не получится»: Китай не откажется от дружбы с России из-за боязни санкций
Китай не будет договариваться с США на языке хамства и ультиматумов, вести диалог с Пекином возможно лишь в дружеском тоне за столом переговоров, сказал НСН Сергей Санакоев.
Председатель КНР Си Цзиньпин не отказывается от встречи с президентом США Дональдом Трампом, однако она состоится не раньше, чем в начале сентября, кроме того, Китай дал понять, что с ним не получится выстроить диалог на языке угроз. Об этом НСН заявил президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Китай отказался прекращать импорт нефти из России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на глава Минфина США Скотта Бессента. Пекин заявил, что будет защищать энергетический суверенитет вопреки угрозе введения высоких пошлин. Американцы также недовольны тем, что Китай якобы продал России товары двойного назначения на сумму более $15 млрд, а также продолжает покупать нефть у Ирана. На фоне этого Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин готов посетить США в ближайшее время. По мнению Санакоева, такая встреча невозможна раньше начала сентября.
«До 3 сентября, пока не пройдет парад 80-летия победы над японскими милитаристами, где соберутся десятки глав государств, причем главным гостем на этом параде будет президент России Владимир Путин, не думаю, что Си Цзиньпин вообще куда-нибудь поедет, тем более в США. Вполне может быть, что по дипломатическим каналам Китай предлагает такую встречу. Конечно, надо решать эти вопросы, уходить от них незачем, когда фактически речь идет о том, что вместо взаимовыгодного сотрудничества США сеют везде вражду, торговые войны, пошлины и санкции. Конечно, есть о чем поговорить, в этом нет ничего удивительного», — сказал Санакоев.
По мнению собеседника НСН, Китай невозможно запугать санкциями.
«На Китай не может быть никакого давления с точки зрения санкций, потому что он будет действовать адекватно, зеркально, а иногда и асимметрично. Пекин полностью готов вести экономическую конфронтацию, сегодня у Китая есть все возможности, чтобы выйти победителем из этого противостояния, если вообще можно говорить о победителях в такой невыгодной санкционной войне. Американцы никак не поймут, что не получится указывать Китаю, с кем ему дружить или не дружить. Китай не признает роль мирового жандарма, которую пытается играть США. С Китаем можно по-дружески договориться обо всем за столом переговоров, но как только речь идет о хамстве в стиле Трампа, это вызывает обратную реакцию — Пекин не пойдет на продиктованные условия. Кроме того, Китай считает Россию другом, а дружба выше любых денег. Западу не понять такие ценности, как дружба, взаимовыгодное сотрудничество, взаимоуважение, добрососедство. С какой стати Китай разменяет все это на деньги?» — подытожил он.
Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что обещание Трампа повысить вторичные санкции в отношении стран, торгующих с Россией, не испугает Китай, да и вообще может быть блефом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru