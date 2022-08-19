Эстония предложит ЕК ввести восьмой пакет санкций против РФ
Кабинет правительства Эстония решил сделать Еврокомиссии официальное предложение о введении восьмого пакета антироссийских санкций, сообщает пресс-служба эстонского МИД.
По словам министра иностранных дел республики Урмаса Рейнсалу, крайне важно ужесточить и усилить ограничительные меры в отношении России, поэтому принятие очередного пакета санкций следует ускорить.
По его словам, Эстония желает, чтобы были расширены ограничения в сферах экономики, энергетики и торговли, в том числе введены ограничения на поездки, а также списки физических и юридических лиц из РФ, .
«Как министр иностранных дел я призываю правительства других европейских стран также ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан России в Европу, и работать вместе, чтобы закрыть шенгенскую визовую зону для граждан России», - добавил Рейнсалу.
Ранее министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил о готовности ввести ограничения на выдачу виз россиянам.
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