Эстония предложит ЕК ввести восьмой пакет санкций против РФ

По словам министра иностранных дел республики Урмаса Рейнсалу, крайне важно ужесточить и усилить ограничительные меры в отношении России, поэтому принятие очередного пакета санкций следует ускорить.

По его словам, Эстония желает, чтобы были расширены ограничения в сферах экономики, энергетики и торговли, в том числе введены ограничения на поездки, а также списки физических и юридических лиц из РФ, .

«Как министр иностранных дел я призываю правительства других европейских стран также ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан России в Европу, и работать вместе, чтобы закрыть шенгенскую визовую зону для граждан России», - добавил Рейнсалу.

Ранее министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил о готовности ввести ограничения на выдачу виз россиянам.