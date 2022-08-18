Дания готова ограничить выдачу виз россиянам

Глава МИД Дании Еппе Куфуд заявил о готовности ввести ограничения на выдачу виз россиянам. Об этом он сообщил в интервью местному телеканалу ТВ2, передают РИА Новости.

«Если не получится договориться об общем решении, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество выдаваемых туристических виз россиянам», - подчеркнул министр.

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По его словам, гражданам РФ нельзя сейчас позволить в отпуск приезжать в Европу. Он также выразил надежду, что такое мнение поддержат и другие страны Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что министры стран ЕС обсудят ограничения по выдачи виз россиянам.

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ФОТО: flickr.com
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