Дания готова ограничить выдачу виз россиянам

Глава МИД Дании Еппе Куфуд заявил о готовности ввести ограничения на выдачу виз россиянам. Об этом он сообщил в интервью местному телеканалу ТВ2, передают РИА Новости.

«Если не получится договориться об общем решении, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество выдаваемых туристических виз россиянам», - подчеркнул министр.