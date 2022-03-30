Эстония предложила восстанавливать Украину за счет денег России за энергоносители

Выплаты Европейского союза за поставки российских энергоносителей следует временно задепонировать, чтобы потом использовать деньги от доходов России за нефть и газ на восстановление Украины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы МИД Эстонии Эвы-Марии Лийметс.

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Министр отметила, что идея задепонировать российские деньги принадлежит премьер-министру Эстонии Кае Каллас. Она также сообщила, что Эстония продолжит работу по поддержке Украины, а также усилению политической и экономической изоляции России.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

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ФОТО: РИА Новости
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