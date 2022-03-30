Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня

Против России необходимо продолжать санкционную политику, заявил Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал немыслимым снятие санкций с России только лишь за то, что будет достигнуто прекращение огня на Украине.

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«Мы должны усилить экономическое давление на Владимира Путина», - приводит РИА Новости слова Джонсона.

Он отметил, что среди партнеров Великобритании не должно быть «заднего хода» по санкциям.

Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ответ Росавиации на санкции Лондона в отношении «Аэрофлота» грозит британским авиакомпаниям потерей конкурентоспособности на азиатском направлении.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:СанкцииРоссияВеликобритания
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