Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня

«Мы должны усилить экономическое давление на Владимира Путина», - приводит РИА Новости слова Джонсона.

Он отметил, что среди партнеров Великобритании не должно быть «заднего хода» по санкциям.

Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ответ Росавиации на санкции Лондона в отношении «Аэрофлота» грозит британским авиакомпаниям потерей конкурентоспособности на азиатском направлении.

