Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня
Против России необходимо продолжать санкционную политику, заявил Борис Джонсон.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал немыслимым снятие санкций с России только лишь за то, что будет достигнуто прекращение огня на Украине.
«Мы должны усилить экономическое давление на Владимира Путина», - приводит РИА Новости слова Джонсона.
Он отметил, что среди партнеров Великобритании не должно быть «заднего хода» по санкциям.
Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ответ Росавиации на санкции Лондона в отношении «Аэрофлота» грозит британским авиакомпаниям потерей конкурентоспособности на азиатском направлении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru