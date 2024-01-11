Эстония поддержала удары Украины по военным объектам в России
Президент Эстонии Алар Карси заявил, что страна выступает за легализацию ударов Украины по российским военным объектам западным оружием. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую транслирует администрация эстонского президента в своем YouTube-канале.
Карси назвал «нападение на военные объекты агрессора» в ходе конфликта неизбежным. По его словам, цель этого – замедление и ослабление сил врага, а также «защита украинского народа».
По мнению президента Эстонии, удары по российским военным объектам не должны стать ограничением на поставки вооружения Украине. Также Карси заявил, что страна направит Украине 1,2 млрд евро помощи до 2027 года.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Таллин утром в четверг, 11 января. Накануне он побывал в Литве, где встретился с президентом Гитанасом Науседой.
30 декабря Белгород подвергся самой массированной атаке с начала военной операции на Украине. Минобороны РФ утверждало, что удар наносился запрещенными кассетными украинскими ракетами «Ольха» и реактивными снарядами чешской системы залпового огня Vampire. Их большая часть была перехвачена. Жертвами стали 25 человек, пострадали 109.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru