Эстония поддержала удары Украины по военным объектам в России

Президент Эстонии Алар Карси заявил, что страна выступает за легализацию ударов Украины по российским военным объектам западным оружием. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую транслирует администрация эстонского президента в своем YouTube-канале.

Карси назвал «нападение на военные объекты агрессора» в ходе конфликта неизбежным. По его словам, цель этого – замедление и ослабление сил врага, а также «защита украинского народа».