Отмененный в Никола-Ленивце Signal проведут на нескольких площадках Москвы

Встреча Путина и Трампа на Аляске пройдет в Анкоридже Лавров и Рубио обсудили по телефону подготовку ко встрече лидеров России и США Генконсульство в Анталье поможет с репатриацией тела погибшего россиянина Смерчи над Ладожским озером уже не редкость Астрономы назвали лучшее время для наблюдения метеорного потока Персеиды