Отмененный в Никола-Ленивце Signal проведут на нескольких площадках Москвы
Фестиваль Signal 2025, отмененный ранее в арт-парке Никола-Ленивец, состоится в обновленном формате с 15 по 17 августа на нескольких площадках Москвы, сообщили организаторы.
Основными локациями станут DEX и Crystal Factory, между которыми будут курсировать шаттлы. Дополнительные события пройдут в Gazgolder, Leveldva и Community.
Организаторы сохранили около 80% программы, включая ключевые музыкальные выступления и арт-объекты. Точное расписание планируется опубликовать позже.
В начале августа власти Калужской области заявили, что проведение фестиваля Signal в арт-парке «Никола-Ленивец» в 2025 году «нецелесообразно» из-за вопросов безопасности. Организаторы отмечали, что получили уведомление о невозможности проведения мероприятия всего за несколько недель до открытия, что сделало перенос в другую локацию единственным вариантом, передает «Радиоточка НСН».
