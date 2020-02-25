Эстония отказалась от территориальных претензий к России, но виды имеет
Член Правления международного Союза российских соотечественников из Таллина в эфире НСН пояснил, что стоит за нежеланием Таллина ратифицировать пограничный договор с Россией.
Эстония признала отсутствие территориальных претензий к России. Президент страны Керсти Кальюлайд рассказала, что условиями принятия страны в НАТО был отказ от территориальных претензий и сохранение границ, сформировавшихся после Второй мировой войны.
Президент отметила, что без такого подхода Эстония никогда не смогла бы войти в Североатлантический альянс.
Напомним, что Путин отверг любые территориальные притязания прибалтийских республик еще в 2005 году. Тогда о «возвращении» Пыталовского района Псковской области заговорили власти Латвии. В ответ президент РФ заявил, что Рига может получить только «от мертвого осла уши».
Выступая же сейчас на торжествах в честь 102-й годовщины независимости страны, Кальюлайд добавила, что Москва и Таллин до сих пор не ратифицировали пограничный договор, который был подписан в 2014 году, и призвала упорно работать над осуществлением этого шага.
По этому поводу глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу однажды заявил, что Тартуский мирный договор от 1920 года остается в силе.
Член Правления международного Союза российских соотечественников из Таллина Андрей Заренков в эфире НСН предположил, что пограничная тема намеренно поднята определенными кругами после того, как стало известно о приглашении Владимира Путина в Эстонию (президент Кальюлайд направила президенту Путину приглашение посетить всемирный конгресс финно-угорских народов в Эстонии в июне 2020 года - НСН).
«Приезд Путина - это большое событие, но есть ещё одно обстоятельство — на Тартуском мирном договоре в Эстонии строится факт создание национального государства. По мнению местных националистов, ссылки на него нужно вносить в любой документ, чтобы не подвергать сомнению легальность этого договора. Есть и третья причина проявление интереса к теме - глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу на все руки мастер. Он возглавлял и Минобороны, и Минюст страны. На всех постах он говорил о необходимости выставить счёт России за оккупацию. Тема Тартуского договора придаёт ему дополнительное обоснование для его главной идеи – о плате за оккупацию», — отметил Заренков.
В начале января текущего года спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сообщил, что руководство партий, входящих в правящую коалицию, не планирует ратифицировать договор о границе с Россией. Однако затем на сайте парламента появилось заявление о том, что слова спикера о договоре являются его личным мнением, а не позицией парламента.
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