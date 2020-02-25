Эстония отказалась от территориальных претензий к России, но виды имеет

Эстония признала отсутствие территориальных претензий к России. Президент страны Керсти Кальюлайд рассказала, что условиями принятия страны в НАТО был отказ от территориальных претензий и сохранение границ, сформировавшихся после Второй мировой войны.

Президент отметила, что без такого подхода Эстония никогда не смогла бы войти в Североатлантический альянс.

Напомним, что Путин отверг любые территориальные притязания прибалтийских республик еще в 2005 году. Тогда о «возвращении» Пыталовского района Псковской области заговорили власти Латвии. В ответ президент РФ заявил, что Рига может получить только «от мертвого осла уши».

Выступая же сейчас на торжествах в честь 102-й годовщины независимости страны, Кальюлайд добавила, что Москва и Таллин до сих пор не ратифицировали пограничный договор, который был подписан в 2014 году, и призвала упорно работать над осуществлением этого шага.

По этому поводу глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу однажды заявил, что Тартуский мирный договор от 1920 года остается в силе.

Член Правления международного Союза российских соотечественников из Таллина Андрей Заренков в эфире НСН предположил, что пограничная тема намеренно поднята определенными кругами после того, как стало известно о приглашении Владимира Путина в Эстонию (президент Кальюлайд направила президенту Путину приглашение посетить всемирный конгресс финно-угорских народов в Эстонии в июне 2020 года - НСН).