Эстония отказалась обменяться землями с Россией

В 2005-м и 2014 годах Москва и Таллин подписали договоры о государственных границах, документы не были ратифицированы. Вопрос поднимался в 2020-х, однако никак не продвинулся.

По словам Ляэнеметса, предполагалось, что Эстония может получить так называемый Саатсеский сапог, который сейчас принадлежит России, из-за чего жителям Эстонии приходится через него проезжать. Взамен республика должна была отдать Москве лесной участок аналогичной площади.

«Теперь очевидно, что производить такой обмен с Россией мы больше не намерены», — цитирует издание ERR министра.

Власти Эстонии ранее отклонили ходатайство городского собрания Нарвы о частичном преподавании на русском языке в некоторых учебных заведениях.



