Эстония отказалась обменяться землями с Россией
Эстония не намерена следовать ранее достигнутым договоренностям по обмену территориями с Россией. Об этом заявил глава МВД страны Лаури Ляэнеметс. По его словам, республика начинает застраивать выделенный ранее для обмена участок.
В 2005-м и 2014 годах Москва и Таллин подписали договоры о государственных границах, документы не были ратифицированы. Вопрос поднимался в 2020-х, однако никак не продвинулся.
По словам Ляэнеметса, предполагалось, что Эстония может получить так называемый Саатсеский сапог, который сейчас принадлежит России, из-за чего жителям Эстонии приходится через него проезжать. Взамен республика должна была отдать Москве лесной участок аналогичной площади.
«Теперь очевидно, что производить такой обмен с Россией мы больше не намерены», — цитирует издание ERR министра.
Власти Эстонии ранее отклонили ходатайство городского собрания Нарвы о частичном преподавании на русском языке в некоторых учебных заведениях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru