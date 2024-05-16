В Эстонии отклонили просьбу Нарвы о частичном преподавании на русском языке
Власти Эстонии отклонили ходатайство городского собрания Нарвы о частичном преподавании на русском языке в некоторых учебных заведениях. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR.
Горсобрание подало соответствующее ходатайство в феврале. В Нарве призывали разрешить частичное преподавание на русском в следующем учебном году. Однако правительственная комиссия решила, что «не в лучших интересах детей» будет не использовать «их потенциал развития» и отказать «в получении образования на эстонском языке на основании предварительной оценки того, что дети к этому неспособны». Как указали власти, переход на эстоноязычное обучение соответствует интересу общества, у Нарвского горсобрания было достаточно времени, чтобы подготовиться к выполнению требований.
Согласно данным переписи населения в 2021 году, в Нарве проживали около 54 тысяч человек. Большинство из них назвали родным языком русский (87%) и общаются по-русски в быту (95%).
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