Эстония и Латвия закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов

Министр экономики Эстонии Таави Аас заявил, что из-за ситуации на Украине республика закрывает своё воздушное пространство для самолётов России, сообщает ТАСС.

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С аналогичным заявлением выступил министр юстиции Латвии Янис Борданс. В своём Twitter он написал, что воздушное пространство страны будет закрыто для российских рейсов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с 26 февраля воздушное пространство страны будет закрыто для российских авиакомпаний.

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ФОТО: pixabay.com
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