Эстония и Латвия закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов
26 февраля 202214:08
Министр экономики Эстонии Таави Аас заявил, что из-за ситуации на Украине республика закрывает своё воздушное пространство для самолётов России, сообщает ТАСС.
С аналогичным заявлением выступил министр юстиции Латвии Янис Борданс. В своём Twitter он написал, что воздушное пространство страны будет закрыто для российских рейсов.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с 26 февраля воздушное пространство страны будет закрыто для российских авиакомпаний.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru