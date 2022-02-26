Эстония и Латвия закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов

С аналогичным заявлением выступил министр юстиции Латвии Янис Борданс. В своём Twitter он написал, что воздушное пространство страны будет закрыто для российских рейсов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с 26 февраля воздушное пространство страны будет закрыто для российских авиакомпаний.