Болгария закроет воздушное пространство для российских самолетов
Болгария закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов из-за специальной операции России на Украине. Об этом сообщает болгарский Минтранс.
«Болгария вводит запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны», — говорится в заявлении ведомства.
Также российским самолетам запрещено летать над территориальными водами Болгарии. Меры действуют с полуночи субботы по местному времени (01:00 мск).
Ранее свое воздушное пространство закрыли для самолетов из РФ Великобритания, Польша и Чехия.
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