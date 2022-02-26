Болгария закроет воздушное пространство для российских самолетов

Болгария закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов из-за специальной операции России на Украине. Об этом сообщает болгарский Минтранс.

Российские частные самолеты не смогут летать в Великобританию

«Болгария вводит запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны», — говорится в заявлении ведомства.

Также российским самолетам запрещено летать над территориальными водами Болгарии. Меры действуют с полуночи субботы по местному времени (01:00 мск).

Ранее свое воздушное пространство закрыли для самолетов из РФ Великобритания, Польша и Чехия.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияСамолетыБолгария
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