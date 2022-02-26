Болгария закроет воздушное пространство для российских самолетов

«Болгария вводит запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны», — говорится в заявлении ведомства.

Также российским самолетам запрещено летать над территориальными водами Болгарии. Меры действуют с полуночи субботы по местному времени (01:00 мск).

Ранее свое воздушное пространство закрыли для самолетов из РФ Великобритания, Польша и Чехия.

